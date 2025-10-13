（大利実 / Minoru Ohtoshi）○著者プロフィール大利実（おおとし・みのる）1977年生まれ、神奈川県出身。大学卒業後、スポーツライターの事務所を経て、フリーライターに。中学・高校野球を中心にしたアマチュア野球の取材が主。著書に『高校野球継投論』（竹書房）、企画・構成に『コントロールの極意』（吉見一起著/竹書房）、『導く力-自走する集団作り-』（高松商・長尾健司著/竹書房）など。近著に『高校野球激戦区神奈川