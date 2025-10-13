ハロー!プロジェクトのアイドルグループ・Juice=Juiceが9日、東京・池袋サンシャインシティ噴水広場で、通算20枚目となる最新の両A面シングル「四の五の言わず颯（さっ）と別れてあげた／盛れ！ミ・アモーレ」（発売中）のリリースイベントを開催した。 【写真】「Juice=Juiceの日」にデュオで歌った美形の“京都姉妹”川嶋美楓（左）と江端妃咲 6月23日にハロプロ研修生から林仁愛（にいな＝14）が