皆さまは、「プライベートジェット」または「ビジネスジェット」という言葉を耳にしたことがありますか？今年の初めにテレビドラマ「プライベートバンカー」（テレビ朝日系）でプライベートジェットが登場したのを覚えていらっしゃるかもしれませんね。2023年にWBC (World Baseball Classic)が日本で開催された際に、大谷翔平選手がプライベートジェットを利用している姿が、ご本人のSNSにアップされたことでも話題となりました。