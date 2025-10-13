―［インタビュー連載『エッジな人々』］― あの人気ジャンプ作家は、漫画業を休業したのち、保護犬たちと戯れて暮らしていた。「体力的にも精神的にもギリギリだった」――。そんな過酷な長期連載を終え、ようやく手にした愛犬たちとのノーストレスな生活。それなのに今、再びペンを執ったのはなぜなのか。自称“犬おじさん”の胸中に迫った。「もう漫画は描かない。少なくとも、愛犬が生きている間は」そう心に決めた漫画家が