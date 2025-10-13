大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2023年10月15日記事は取材時の状況）＊＊＊コンビニやスーパーといった身近な小売店と並んで、学生アルバイトの定番として挙がるのが飲食店でしょう。もちろん働く理由はそれぞれですが、「将来的に飲食業界で働く」ことを見据えているケースも少なくない