おとといの夜からきのうの朝にかけて、山形県山形市の南部市街地で相次いで目撃されたクマ。警察によりますと、きのうの朝7時半ごろ、山形市あかねヶ丘3丁目のひまわり公園前の路上で目撃されて以降、これまでに目撃情報がないということです。 【画像】山形市南部クマ出没場所をみる 市は引き続き周辺に広報車を出して外出時は周囲に注意するよう呼びかけています。 ■目撃情報まとめ 10月12日（日曜）午前7時24分頃あ