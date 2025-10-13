「お守りの水」で二日酔いが治る――そんな馬鹿げた話、と思うかもしれません。けれども、言葉の力が脳と行動に驚くほどの影響を与えることが、心理学的にも証明されています。話題の書籍『奇跡が起きる 毎朝1分日記』の著者・三宅裕之氏は、「言葉の力が脳に驚くほど影響を与え、行動や成果を変える」と語ります。言葉ひとつで脳が変わる私がよく紹介する例に、ただの水を「二日酔いに効く湧き水だよ」と伝えると、本当に体調が軽