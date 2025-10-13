札幌・東警察署は12日、傷害の疑いで札幌市東区に住む建設業の男（46）を逮捕しました。男は12日午前9時ごろ、札幌市東区の自宅で、10代後半の男性の頭を酒瓶や棒状の物 で殴り、けがをさせた疑いが持たれています。男性は頭に打撲を負いましたが、軽傷だということです。警察によると男と男性は親子で、事件前、男が生活態度について男性に注意をした際に口論となり、暴行を加えたということです。その後、男性は家から逃げ出し、