◇NBAプレシーズンマッチブルズーバックス（2025年10月12日）NBAブルズの河村勇輝（24）が12日（日本時間13日）のプレシーズンマッチ3戦目となった本拠地バックス戦を左足痛でベンチ外となった。この日は足の痛みでベンチ外となった。しかし会場には姿を現して、ベンチの後ろから仲間たちへ拍手を送るなどエールを送っていた。プレシーズンマッチ初戦となった7日（同8日）の敵地キャバリアーズ戦からベンチ入り。第3Q