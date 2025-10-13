ナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）第１戦前日の１２日（日本時間１３日）は練習日で、両軍監督・選手が記者会見に出席した。ナ・リーグ勝率１位のブルワーズの本拠アメリカンファミリーフィールドで１３日（同１４日）に開幕する。低年俸球団ながらナ・リーグ勝率１位に導いたブルワーズのマーフィー監督は「大谷は、言うまでもなく史上最高の選手の一人だ。彼が何年プレーしているか分からないが、間違いなく史上最高の