◆米男子プロゴルフツアーベイカレント・クラシック・レクサス最終日（１２日、神奈川・横浜ＣＣ＝７３１５ヤード、パー７１）昨年の日本ツアー賞金王で、今季は米ツアーを主戦場にする金谷拓実（２７）＝ＳＯＭＰＯひまわり生命＝が９バーディー、ボギーなしの６２をマークし、通算１４アンダーでツアー自己最高の４位に入り、来季シード獲得に望みをつないだ。ツアー１１勝の松山英樹（３３）＝ＬＥＸＵＳ＝は６７で回り、