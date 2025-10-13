第19回ショパン国際ピアノ・コンクールの2次予選で演奏する牛田智大さん＝12日、ワルシャワ（（C）W.Grzedzinski/NIFC提供・共同）【ベルリン共同】ポーランドの首都ワルシャワで開催中の「第19回ショパン国際ピアノ・コンクール」の2次予選結果が12日発表され、日本人3人を含む計20人が3次予選に進んだ。国別では中国が最多の6人、地元ポーランドが3人で日本と並び2番目に多かった。日本人3人は福島県いわき市出身の牛田智大