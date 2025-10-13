ロッテリアでは、秋の旬食材・ごぼうとにんじんを楽しめる「秋の収穫バーガーフェア」を開催中です。店内手仕込みのチキン竜田や甘辛牛カルビに、シャキシャキ食感のきんぴらを合わせた和風バーガーは、特製てりやきソースやマヨネーズで素材の味を引き立てます♡ 唐辛子とにんにくの旨みを加えた旨辛バーガーもラインアップし、秋限定の深みある味わいを存分に楽しめます。