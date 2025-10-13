札幌・白石警察署は12日、脅迫の疑いで札幌市清田区に住むアルバイト従業員の男を逮捕しました。男は今年5月2日午後5時前、北海道警察の相談フォームから「白石警察署○○（巡査部長の名前）殺す」「あす白石警察署爆発する」「白石警察署燃やす、全員殺す」「札幌の警察、全員殺す」などと計5件の生命や身体に危害を加える旨のメッセージを送信し、脅迫した疑いが持たれています。警察によると、被害にあった巡査部長