北海道・函館中央警察署は12日、窃盗の疑いで函館市に住む無職の男（68）を現行犯逮捕しました。男は12日午後2時半ごろ、函館市にあるスーパーで、ラーメンスープ2点（販売価格合計313円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によると私服警備員が巡回中、男が商品をエコバックに入れているところを目撃。会計をせずに店の外に出た所で、声をかけ警察に通報したということです。調べに対して男は「きのう