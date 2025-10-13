元テレビ朝日社員の玉川徹氏は13日、レギュラーコメンテーターを務める同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）を欠席した。玉川氏は先週、夏休みのため番組を休んでいたが、この日の放送冒頭、MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一が「今週もう1週間、玉川さんは夏休みということになります」と報告。2週連続での、夏休みによる欠席だと明かした。