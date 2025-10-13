9月29日（月）から朝ドラ「ばけばけ」が始まりましたが、ヒロイン・トキのモデルは、のちに小泉八雲の妻となる小泉セツです。「ばけばけ」のヒロイン・松野トキ（高石あかりさん）。小泉セツをモデルにしている。セツは貧しい士族の家で育ち、小学校に通えずに幼くして就職。のちに夫となる小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）と出会いました。本記事では、小泉セツの生涯を、年次の流れに沿ってお伝えします。セツがどのような人生