¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤è¤ëGT³¦¤­¤Ã¤Æ¤ÎÌ¾¥³¥ó¥Ó ²¬»³¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¤òÊìÂÎ¤È¤¹¤ëK-tunes Racing¤Ï¡¢2018Ç¯¤«¤éSUPER GT¤Ë»²Àï¡£¼ÖÎ¾¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹RC F GT3¤ò»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ 2019Ç¯¤Ë¤Ï¿·ÅÄ¼éÃË¤Èºå¸ýÀ²Æî¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¥é¥ó¥­¥ó¥°2°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»²ÀïÅö½é¤«¤éÀïÆ®ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤­¤¿K-tunes Racing¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¿·ÅÄ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÌÁÍ§¡¦¹âÌÚ¿¿°ì¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¡£ARTA¤äapr¤Ê¤É¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¾¡Íø¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤­¤¿SUPER GT¤òÂåÉ½¤¹¤ë