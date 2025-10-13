「日本最南端の国際旅客フェリー」と銘打つ新しい航路が誕生しようとしています。沖縄の石垣島（石垣市）と、台湾北部の基隆（キールン）を結ぶ航路です。2025年9月の就航予定などと報じられていましたが、いまどうなっているのでしょうか。 【地図／写真】これが就航する「日本最南端の国際フェリー航路」です！この航路は石垣市と台湾の物流企業・華岡集団（ワゴングループ）が提携し、新会社である商船やいま（Yaima Line）が