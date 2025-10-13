◆全日本プロレス「旗揚げ記念シリーズ２０２５」（埼玉・行田グリーンアリーナ）観衆１０１１全日本プロレスは１１日、埼玉・行田グリーンアリーナで「旗揚げ記念シリーズ２０２５」開幕戦を開催した。同大会で「ＨＡＶＯＣ（ハボック）」のザイオンが新メンバー「Ｘ」投入を予告。「Ｘ」は芦野祥太郎と組んで三冠ヘビー級王者・宮原健斗、鈴木秀樹との対戦が組まれていたが、登場したのは９月３０日付でプロレスリング・ノア