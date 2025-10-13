ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦第１戦前日の１２日（日本時間１３日）は練習日で、両軍監督・選手が記者会見に出席した。ドジャースのロバーツ監督は、第１戦（日本時間１４日）の先発を左腕ブレーク・スネル投手（３２）、第２戦（同１５日）を山本由伸投手（２７）にすると明言した。注目される大谷翔平投手（３１）の先発は、移動日を挟んでロサンゼルスで開催される第３戦以降になる。