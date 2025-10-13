マンション投資を成功させるための要素「東京23区」と「中古」の重要性についてお話しします（写真：years／PIXTA）【図で見る】東京と他都市の転入超過数の推移マンション価格の高騰が話題になる一方で、実は「東京の中古マンション市場」には、まだ大きな投資のチャンスが眠っています。給与だけに頼らない将来設計や資産形成の手段として、不動産投資に関心を持つ人は増えていますが、成功のカギは「正しい知識」と「冷静な判断