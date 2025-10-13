ドジャースの公式インスタグラムが12日（日本時間13日）更新され、13日（同14日）から始まるブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズのため選手たちが敵地・ミルウォーキーへ出発するショットを公開した。球団は「いざミルウォーキーへ」とし、チャーター機に乗り込む選手たちの表情を公開。リリーフとしてポストシーズン大活躍の佐々木朗希投手はドジャースのパーカを羽織り、タラップで笑顔を見せた。サングラス姿の山