広島の玉村昇悟投手（２４）が１２日、マツダスタジアムで行われている秋季練習に参加。今オフのテーマの１つに上半身の筋肉量の増加を挙げた。さらにシーズン中に直接激励された松田元オーナーへの恩返しも誓った。この日はブルペン投球を行い、秋季練習中のシート打撃登板も見据える左腕。オフ期間では直球の威力向上などを求めて、上半身のウエートトレーニングに重点を置いて取り組むという。１７９センチ、８６キロの体を