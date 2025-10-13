Áð¤Ê¤®¹ä(¢¨¡Ö¤Ê¤®¡×¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï¤æ¤ß¤Ø¤ó¤Ë¡ÖÑò¡×)¼ç±é¤Î·î10¿·¥É¥é¥Þ¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É ¡Ý¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ý¡Ù(¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¤¬10·î13Æü(·î)¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢ºÊ¤òË´¤¯¤·ÍÄ¤¤Â©»Ò¤òÃË¼ê1¤Ä¤Ç°é¤Æ¤ë°äÉÊÀ°Íý¿Í¡¦Ä»»ô¼ù¤¬¡¢¸ÉÆÈ»à¤ÎÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤«¤éÀ¸Á°À°Íý¤Þ¤Ç¤òÄÌ¤¸¤Æ°äÉÊ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ºÇ´ü¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò²ò¤­ÌÀ¤«¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿²ÈÂ²¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤À¡£½é²ó¤Ç¤Ï¡¢¼ù¤¬¿·Æþ¼Ò°÷¤Î