aspringは、「スリークアーバンホテル 宮崎」を10月20日に開業する。客室は、ロイヤルスイート1室、プレミアスイート2室、ジュニアスイート6室の3タイプ、全9室。リビングにはソファを備え、キッチンやドラム式洗濯乾燥機を完備する。ロイヤルスイートは約160平方メートルで3つのベッドルーム、3つのトイレ、2つのシャワールーム、アイランドキッチンとダイニングテーブルを備える。定員8人。ロイヤルとプレミアスイートには客室内