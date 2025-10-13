「船で行ける万博」を掲げた大阪・関西万博。しかし、計187億円を投じて整備された航路は、定期船が就航することなく閉幕を迎えた。本当に万博は成功だったのか。フリーライターの宮武和多哉さんが、その明暗を取材した――。筆者撮影堺行き「ミャクミャク号」 - 筆者撮影■「万博は成功」で済ませていいのか構想当初から「船で行ける万博」と喧伝されていた大阪・関西万博は、まわりを海に囲まれた「夢洲(ゆめしま)」という立地を