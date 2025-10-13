＜連載＞スーパー玉出「激安メシ」の世界【関連画像】すこしフシギな玉出惣菜写真集文・写真Met【玉出の牛丼玉牛】大阪でよく見かける激安スーパー「玉出」。1円セールなどでおなじみですが、値段だけでなく個性的な品揃えにも一見の価値アリ。そんな「玉出」のお惣菜コーナーを筆者が物色し、実際に食べてレビューします！今回見つけてきたのは「玉出の牛丼」。価格は税込321円で、チェーン店で食べるより安いです。「玉牛」