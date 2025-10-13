ブルワーズのパット・マーフィー監督（66）が12日（日本時間13日）、本拠ミルウォーキーで、13日（同14日）に第1戦が行われるドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）を前に会見した。会見には約40分遅刻したが、ドジャースの取材で訪れた日本メディア全員を立たせて自己紹介を促した。レギュラーシーズンでもビジターの記者を“歓迎”しており、この日も日本メディアの後に普段訪れない米メディアも自己紹介を行っ