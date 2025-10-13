ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は１２日（日本時間１３日）、ブルワーズと対戦する１３日（同１４日）からのナ・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）での大谷翔平投手の先発について「このシリーズのどこかで投げるが、どの試合かは決まっていない」と話した。この日、敵地ミルウォーキーでの第１戦先発をブレーク・スネル投手と発表。ロバーツ監督は「ヤマが第２戦に投げる」とし、翌１４日（同１５日）の第２戦に山本由伸