◆ 「もう超えると思ったら絶対に還るんだというのが走る前から…」日本ハムは12日、オリックスとの「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」第2戦（エスコンF）に5−4で勝利し、2連勝でファイナルステージ進出を決めた。2点を追う8回裏、二死一・二塁からレイエスが右翼フェンス直撃の適時打を放ち、二塁走者・細川凌平が還り同点。さらに一塁走者・矢澤宏太も本塁に生還し、逆転に成功した。逆転をもぎとった矢澤の好走