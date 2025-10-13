人気グループ・Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅのメンバーとして無二の輝きを放つ高橋海人（２６）が、初挑戦となる時代劇で色香漂う優男を好演している。１７日に迫った出演映画「おーい、応為」の公開を前に、メガホンを取った大森立嗣監督とともに、デイリースポーツのインタビューに応じた。出演の経緯や撮影現場でのエピソードを通じて、俳優・高橋海人の魅力に迫る。ずっと願っていたという時代劇への挑戦。オファーのきっかけと