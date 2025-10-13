【ニューヨーク共同】米大リーグで大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャースが本拠地ロサンゼルスでブルワーズと対戦するナ・リーグ優勝決定シリーズ（7回戦制）の第3戦が、16日午後3時8分（日本時間17日午前7時8分）に開始されることが12日に発表された。第4戦は17日午後5時38分（同18日午前9時38分）予定で、ア・リーグが第4戦で終了していた場合には開始が30分が早くなる。第5戦は18日午後5時8分（同19日午前9時