福岡県警察本部＝福岡市福岡県須恵町立中学校の補助教員採用試験で、偽造した教員免許状の写しを提出したとして、県警が、有印公文書偽造・同行使の疑いで、補助教員の60代の男＝同県宇美町＝を13日に逮捕する方針を固めたことが同日、捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、男は教員免許を失効した状態で埼玉、群馬、山口の各県で勤務していたとみられる。須恵町教育委員会によると、男は会計年度任用職員として