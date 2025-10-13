大阪・関西万博がきょう13日、閉幕を迎える。万博公式SNSでは、ミャクミャクが登場する「LAST DAY」ビジュアルが公開された。【写真】ありがとう…ミャクミャク登場の「LAST DAY」公式ビジュアル＆呼びかけ万博の思い出写真で彩られたデザインで、「たくさんのご来場ありがとうございましたいよいよ最終日！最後まで楽しい時間をお過ごしください」と感謝。そして「そして最後は、会場にお越しのみなさんも、そうでないみ