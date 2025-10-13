頭の中で「理想の男性像」のイメージをどう膨らませようが自由ですが、夢見がちな「好みのタイプ」を公言すると、「身の程知らずの痛い女」と思われてしまうかもしれません。そこで今回は、独身男性の生の声を参考に「『そんなヤツいないって！』と男性にツッコまれる好みのタイプ」をご紹介します。【１】テレビに出てるあの人だろ！とツッコまれる「長身イケメンで料理上手な人」「『もこ○ち』さんみたいな人、二人もいません」