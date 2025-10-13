いまなお日本の少年犯罪の歴史に暗い影を落とす、「大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件」。1994年9月28日から10月8日までの計11日間にかけ、3府県にまたがって計4名の若者がリンチによって殺害された。「大阪事件」では、寿司職人だった森高志さん（26=仮名=）が因縁を付けられて惨殺。「木曽川事件（愛知）」では、彼らの仲間の一人だった山田克人さん（22=仮名=）が殺害され、「長良川事件（岐阜）」でも、ボウリング場で目が