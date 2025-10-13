CS放送「フジテレビONE」の「プロ野球ニュース」やYouTubeの出演などで人気のフリーアナウンサーの袴田彩会（34）が13日までに自身のインスタグラムを更新。花束を持ったノースリーブコーデを投稿した。袴田アナは「昔は圧倒的に花より団子だったけど、今はお花をいただくとすっっごく嬉しいのだ。もちろん団子も嬉しい」とつづり始めた。そして「やっと寒くなってきましたね。ノースリーブが着ずらい！少し前の写真です」と