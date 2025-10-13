プロ野球・日本ハムは12日、CSファーストステージ初戦に続いて第2戦にも勝利。福岡・みずほPayPayドームで行われるファイナルステージ進出を決めました。第2戦は先発・北山亘基投手が2HRを浴びるなど序盤に4失点。日本ハム打線も即座に反撃を見せるなど点の取り合いの展開となりました。しかし中盤はオリックスに1点のリードを守られる難しい流れ。それでも8回にレイエス選手が逆転の2点タイムリーを放ち、そのまま日本ハムが劇的