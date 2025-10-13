練習でもコースでもすぐに実践できるドライバーからパターまでの芯食いレッスン。 クラブの芯でとらえて真っすぐ飛ばすレッスンをツアープロが伝授！ ハッ！と開眼するポイントが満載のレッスンです！ 肩より下は腕を伸ばしたまま！左右のヒジが曲がる人は要注意 腕を伸ばして左右対称に振ればスイング軌道が安定する！ 肩より上は勢いで動いていくので意識しません！ 9時から3時