私はカエデ（30）。正社員の時短で働いており、小1のリンと2歳の娘を育てています。夫は激務で、朝早くから夜遅くまで働いているので、家事や子育ては私の役割。毎日時間をどうにかつくってやりくりしています。わが子の小学校では、給食時にナフキンを使用します。忘れたらそのままナフキンなしで給食を食べるそうです。その日からもう1週間以上、ハナカちゃんはナフキンを忘れて、リンが予備のナフキンを貸しているようです。次