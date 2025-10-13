＜コーン・フェリーツアー選手権最終日◇12日◇ザ・ピート・ダイコース at フレンチリックリゾート（米インディアナ州）◇7791ヤード・パー72＞米国男子下部のコーン・フェリーツアー最終戦は全日程が終了。30歳のチャンドラー・ブランシェ（米国）がトータル14アンダーで制した。【連続写真】平田憲聖のドライバースイング今大会には、前週までの年間ポイントランキング75位までの選手が参戦し、この大会終了時点で同20位以内に