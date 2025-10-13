＜ビュイックLPGA上海最終日◇12日◇チージョン・ガーデンGC（中国）◇6703ヤード・パー72＞世界ランキング1位の猛追はすさまじかった。2打リードの単独首位で迎えた最終日に7バーディ・ボギーなしの「65」をマークした勝みなみだったが、終盤に3連続バーディ＋イーグルを奪ったジーノ・ティティクル（タイ）に並ばれ、勝負の行方はプレーオフにもつれ込んだ。〈写真〉勝みなみが曲がらない理由「オタ芸シャドー」って…一体なに