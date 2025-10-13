＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS最終日◇12日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞米国男子ツアーの日本大会は、東京五輪金メダリストのザンダー・シャウフェレ（米国）の優勝で幕を閉じた。今大会の賞金総額は800万ドル（約12億1964万円）。優勝したシャウフェレは144万ドル（約2億1953万円）を獲得した。【写真】大ギャラリーを引き連れた松山英樹2位のマックス・グレイザーマン（米国）が86万4000ドル（約1億