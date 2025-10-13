女優の松井玲奈（34）が13日までに自身のインスタグラムを更新。香港ディズニーランドで撮影した“マーベル”のキャラとの2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「香港で会えてとっても嬉しかったfantastic4のシング」と題して投稿。「会えるかどうかドキドキで出てきた時、あまりの大きさに声を上げて喜んじゃった！」と感激した様子を記した。最後に「marvelキャラクターに会えるのはmarvel好きとしては嬉しいポ