ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が12日（日本時間13日）、13日（同14日）から始まるブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ(NLCS)前日会見に出席。抑えの第1候補として期待する佐々木朗希投手（23）が連投可能との見解を示した。佐々木の起用法で1イニング限定かと問われた指揮官は「理想は1イニングだ。2イニング以上になると翌日に影響が出る」と説明。「ただ、朗希が入ってからブルペンの安定感が増したのは確か