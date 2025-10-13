２年ぶりのリーグ優勝を果たした阪神は、１５日から始まるクライマックスシリーズ（ＣＳ）のファイナルステージ（甲子園）でＤｅＮＡを迎え撃つ。決戦を前に、大の虎党だというバドミントン男子シングルス元世界王者の桃田賢斗（３１）＝ＮＴＴ東日本＝が取材に応じ、猛虎愛にあふれたエピソードを熱弁。ＣＳ、そして日本シリーズへと挑む藤川球児監督（４５）と虎戦士へ、エールを送った。◇◇桃田は意気揚々と持参し