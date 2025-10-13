元テレビ朝日社員の玉川徹氏が１３日、コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）を休んだ。先週から「夏休み」で番組を欠席していた玉川氏だが、司会の羽鳥慎一アナウンサーは「今週、もう１週間、玉川さん夏休みということになります」と理由を説明していた。