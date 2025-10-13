驚異的な熱波に襲われた夏は過ぎ、秋が深まりつつある。日に日に日暮れが早くなるなか、もの悲しさを和らげてくれる存在として“音楽”を選ぶ人も多いだろう。映画の世界では、これまで多くの音楽映画が作られてきたが、観るものを唸らせるほどの歌声や演奏はあまりない。また「これは吹き替えだな」と分かってしまうと、とたんに気がそがれてしまうこともある。しかし、その難題に果敢に挑戦した女優たちがいる。未経験の歌や