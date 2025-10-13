ドジャースは１２日（日本時間１３日）、ブルワーズと対戦する１３日（同１４日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦にブレーク・スネル投手が先発すると発表した。翌１４日（同１５日）の第２戦は山本由伸投手が先発する。ロバーツ監督が「ヤマが第２戦に投げる」と明言した。大谷翔平投手については「このシリーズのどこかで投げるが、どの試合かは決まっていない」とした。ドジャースはフィリーズと対戦した地区シリーズで